أحد البحارة المصريين بالصومال يروي تفاصيل اللحظات الأولى لاختطافهم: دخلوا علينا بسلاح آر بي جي

استضاف الإعلامي شريف عامر، البحارة المصريين الثمانية المفرج عنهم بعد تعرضهم للاختطاف على متن سفينة في الصومال.

وروى أحد البحارة خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، تفاصيل عملية الاختطاف، قائلا إنهم فوجئوا بلنش صغير على متنه 9 أفراد، موضحًا أن سفينتهم من نوع ناقلات النفط ويكون سطح المركب ليس بعيدًا عن البحر.

وأوضح أن هذا الأمر يجعل من السهل الاعتلاء على سطح الناقلة دون الحاجة إلى الاستعانة بسلم للصعود إليها، مؤكدا أن القراصنة صعدوا سريعًا على متن السفينة.

وتابع: «الظابط اللي كان وردية نزل بلغ الطاقم.. لقيناهم داخلين علينا.. 6 مسلحين منهم كان معهم بنادق آلية و2 منهم معاهم متعدد وواحد معاه آر بي جي».

ولفت إلى أن هذا الكم الكبير من الأسلحة بحوزة القراصنة تجعل أي أحد يتخوف من اتخاذ رد فعل تجاههم، متابعًا: «السفينة كانت رامية مخطاف وبالتالي كان صعب إننا نروح نشيله وبعدها ندور الماكينة.. الخطوة دي كانت محتاجة على الأقل نصف ساعة».

ونوه إلى أن دخول القراصنة للسفينة كان بكم هائل من الأسلحة بما أوحى أنهم قادمون لتدميرها، مؤكدا أنه نظرًا للطبيعة النفطية للسفينة كان من الأفضل عدم اتخاذ أي رد فعل تجاههم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من الوزير الدكتور بدر عبد العاطي والاتصالات المستمرة رفيعة المستوى التي أجراها مع المسئولين الصوماليين واليمنيين، تم الإفراج عن البحارة المصريين الثمانية الذين كانوا مختطفين على متن السفينة M/T Eureka أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ ٢ مايو الماضي.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي وجه السفارة المصرية في مقديشيو باستقبال البحارة المصريين والاطمئنان عليهم، وتيسير عودتهم إلى مصر على أقرب رحلة طيران.