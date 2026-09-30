قال الربان السيد الشاذلي رئيس نقابة الضباط البحريين، إن البحارة المصريين الثمانية الذين كانوا مختطفين على متن سفينة في الصومال تم الإفراج عنهم في إطار عملية عسكرية شاملة لتحرير السفن المختطفة، موضحا أن تنفيذ العملية العسكرية جاء كخيار أخير، وتم التخطيط لها بعناية بهدف الحفاظ على سلامة البحارة وأرواحهم حتى إتمام عملية التحرير.

وأضاف الشاذلي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن العملية أسفرت عن تسليم البحارة في مخفر بونتلاند في الصومال، فيما فر عدد من القراصنة إلى الجزر حول المنطقة، بينما سقط آخرون بين قتيل وجريح خلال العملية، لافتا إلى أن عملية الإفراج تمت من خلال تنسيق واسع بين مصر والصومال، وأن السلطات الصومالية نفذت العملية بدعم وتنسيق من الدولة المصرية.

وأكد رئيس النقابة أن البحارة موجودون حاليا في السفارة المصرية بالصومال لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لعودتهم إلى مصر، ويجري حاليا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعودتهم، متوقعا وصولهم إلى مصر خلال يومين بحسب الانتهاء من الإجراءات، معربا عن شكره للدولة المصرية وأجهزتها، ومؤكدا أن التواصل مع البحارة بعد الإفراج عنهم كان جيدا، وأن حالتهم النفسية مطمئنة، كما تم التواصل مع عائلاتهم للاطمئنان عليهم.

وفي سياق متصل، أعربت النقابة المهنية للضباط البحريين برئاسة الربان السيد الشاذلي النجار، عن تقديرها واعتزازها بالجهود الاستثنائية الحثيثة التي بذلتها أجهزة الدولة المصرية، والتي تكللت بالنجاح الكامل تحرير البحارة وعودتهم سالمين.

وثمنت النقابة، في بيان اليوم، مستوى التنسيق الأمني المتكامل والدبلوماسي رفيع المستوى الذي جرى بين كل الأطراف المصرية والصومالية واليمنية على أعلى مستوى منذ بداية الأزمة الذي ضمن سلامة البحارة والحفاظ على أرواحهم كأولوية قصوى، مؤكدا أن الدولة المصرية أدارت الملف بحكمة بالغة، مستنفدة كافة السبل، حتى وجوب اللجوء للقرار الأخير وهو القيام بعملية عسكرية شاملة لتحرير البحارة.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت الإفراج عن البحارة المصريين الثمانية الذين كانوا مختطفين على متن السفينة M/T Eureka أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ ٢ مايو الماضي، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة مستمرة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

يذكر أن ناقلة النفط «M/T Eureka» تعرضت للاختطاف مطلع مايو الماضي قبالة السواحل اليمنية، وهي ترفع علم توجو وعلى متنها 8 بحارة مصريين، قبل أن يتم اقتيادها إلى المياه الصومالية.