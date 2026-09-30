أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من أحمد فتحي عبد الكريم على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة المنتزه أول بالإسكندرية في انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل، لإلزام الهيئة الوطنية بتقديم محاضر الفرز.

وطالب مقدم الطعن، بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها إبطال العملية الانتخابية في الدائرة وإعادتها، لما شابها من مخالفات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت نتيجة دائرة المنتزه أول بالإسكندرية بفوز كل من أشرف سردينة، ورمضان بطيئة، ومحمد حسين الحمامي، وهشام الرحماني بمقاعد الدائرة في مجلس النواب.