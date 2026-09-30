محادثات بين فرنسا وبريطانيا بشأن اتفاق حول الهجرة

قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن ​فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق ‌بينهما بشأن الهجرة يقوم على مبدأ "واحد يدخل وواحد يخرج".

وأضاف المصدر: "نناقش شروط الانسحاب من الاتفاق ​مع الجانب البريطاني"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأعلن عن الاتفاق العام ​الماضي في محاولة للحد من عبور ⁠القوارب الصغيرة للقنال الانجليزي، الذي يفصل ​بين البلدين.

وبموجب الاتفاق، ترحل بريطانيا المهاجرين غير ​الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، وفي المقابل فإنها تقبل عددا مماثلا ​من طالبي اللجوء بشكل مشروع الذين ​تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين.

وبموجب ​شروط الاتفاقية، ​هناك إطار ⁠زمني مستهدف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من وصول الشخص ​إلى بريطانيا وحتى نقله إلى فرنسا.

وألزمت ​الاتفاقية ⁠بريطانيا بإعادة أي وافد خلال 14 يوما من وصوله، ولم تجبر فرنسا على ⁠قبول ​استضافة القصر غير المصحوبين ​بذويهم، أو الأفراد الذين يشكلون تهديدا أمنيا قائما.