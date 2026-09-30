محادثات بين فرنسا وبريطانيا بشأن اتفاق حول الهجرة

قال مصدر بوزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا وبريطانيا تجريان محادثات لإنهاء اتفاق بينهما بشأن الهجرة يقوم على مبدأ "واحد يدخل وواحد يخرج".
وأضاف المصدر: "نناقش شروط الانسحاب من الاتفاق مع الجانب البريطاني"، وفقاً لوكالة رويترز.
وأعلن عن الاتفاق العام الماضي في محاولة للحد من عبور القوارب الصغيرة للقنال الانجليزي، الذي يفصل بين البلدين.
وبموجب الاتفاق، ترحل بريطانيا المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، وفي المقابل فإنها تقبل عددا مماثلا من طالبي اللجوء بشكل مشروع الذين تربطهم صلات عائلية مع بريطانيين.
وبموجب شروط الاتفاقية، هناك إطار زمني مستهدف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من وصول الشخص إلى بريطانيا وحتى نقله إلى فرنسا.
وألزمت الاتفاقية بريطانيا بإعادة أي وافد خلال 14 يوما من وصوله، ولم تجبر فرنسا على قبول استضافة القصر غير المصحوبين بذويهم، أو الأفراد الذين يشكلون تهديدا أمنيا قائما.