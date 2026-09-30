إمبراطور وإمبراطورة اليابان يزوران مقاطعة كوماموتو التي ضربها الزلزال

زار إمبراطور اليابان ناروهيتو والامبراطورة ماساكو مقاطعة كوماموتو، اليوم الأربعاء، لمواساة الأشخاص المتضررين من زلزال قوي ضرب المقاطعة الواقعة جنوب غرب اليابان في أواخر يوليو وتقديم الشكر لهؤلاء الذين يشاركون في جهود الإغاثة وأنشطة الدعم.

وغادر الزوجان الإمبراطوريان مطار هانيدا في طوكيو، صباحا على متن رحلة خاصة ووصلا إلى مطار كوماموتو حوالي الساعة 11 والنصف صباحا. وتوجها إلى مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي، والتي نقلت الزوجين إلى مهبط مؤقت للمروحيات، يقع على ضفة نهر في مدينة ياتسوشيرو بعد الظهر، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وبعد وقت قصير من نزولهما من المروحية، انحنيا في صمت باتجاه المناطق التي لحقت بها أضرار واسعة بسبب زلزال 28 يوليو، بما في ذلك مصنع ياتسوشيرو التابع لشركة "نيبون بيبر إندستريز" ، حيث أدى انهيار مدخنة إلى مقتل تسعة أشخاص.