وزارة الدفاع الأفغانية: قتلنا 41 متمردا عبروا الحدود من باكستان

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قواتها قتلت أكثر من 41 مقاتلا وصفتهم بأنهم متمردون عبروا حدود البلاد من باكستان المجاورة وإنها أسرت عشرات آخرين على مدار ثلاثة أيام وسط اشتباكات متكررة على طول الحدود التي تشهد توترا.

وذكرت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أن المتمردين من بينهم أعضاء من تنظيم داعش. وأضافت أنها قتلت 41 شخصا وأسرت 62 آخرين في مقاطعة كامديش بإقليم نوريستان بشمال شرق البلاد من الأحد إلى الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع إن المقاتلين دخلوا أفغانستان "بدعم " من باكستان.

ولم يصدر تعليق على الفور من باكستان ولكن وزارة الإعلام رفضت مزاعم مماثلة في الماضي. وزعم الجانبان في الأسابيع الاخيرة بقتل مقاتلين على الجانب الآخر. ولم يتسن التحقق من تلك المزاعم بشكل مستقل.

تتصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان في ظل وجود قتال عبر الحدود وقصف باكستان على أفغانستان لتضاف إلى النزاعات القائمة منذ فترة طويلة بشأن نشاط المسلحين على طول الحدود.