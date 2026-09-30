روسيا تمدد حظرا على معظم صادرات الديزل حتى أكتوبر

مددت روسيا حظرا على معظم صادرات الديزل حتى أكتوبر، مما يفرض المزيد من القيود على السوق العالمية، مع ارتفاع الطلب، قبل حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وبينما تدرس الولايات المتحدة فرض قيود خاصة بها على الصادرات.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء "تم اتخاذ القرار لدعم الاستقرار في سوق الوقود المحلية، والأخذ في الاعتبار الطلب المرتفع على وقود السيارات خلال موسم الحصاد"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم أيضا تمديد الحظر على صادرات معظم وقود السفن وزيوت الغاز حتى نهاية أكتوبر.

وكانت روسيا قد فرضت حظرا على صادرات الديزل للمنتجين في يوليو، وسط موجة من الهجمات الأوكرانية ضد مصافي النفط لديها والتي أدت إلى خفض معدلات معالجة النفط إلى أدنى مستويات لها منذ عدة سنوات.