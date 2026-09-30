التضامن تواصل شراكتها مع صناع الدراما بـ«وصفة مضمونة» بطولة ريهام عبد الغفور ونخبة من الفنانين

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تعاونها مع صناع الدراما من خلال مسلسل «وصفة مضمونة»، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور ونخبة من الفنانين، في ثالث تجربة درامية تحت رعاية الوزارة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور القضايا الاجتماعية في الأعمال الفنية، والاستفادة من قوة الدراما في الوصول إلى الجمهور والمساهمة في بناء الوعي المجتمعي.

ويأتي التعاون الجديد امتدادًا لتجربتي الوزارة مع مسلسلي «أبواب مفتوحة»، بطولة الفنانة صابرين والفنان إيهاب فهمي، و«ظل الساعي»، بطولة الفنان إياد نصار، اللذين تناولا عددًا من القضايا الاجتماعية والإنسانية، في إطار توجه يستهدف دعم تقديم هذه القضايا بصورة أكثر قربًا من الواقع، مع الحفاظ الكامل على الطبيعة الإبداعية للعمل الفني.

ومن جهتها، قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدراما تمثل أحد أكثر أشكال الاتصال تأثيرًا في المجتمع، لما تتمتع به من قدرة على الوصول إلى ملايين المواطنين، وطرح القضايا الاجتماعية من خلال شخصيات ومواقف وحكايات يستطيع الجمهور التفاعل معها ورؤية نفسه فيها.

وأضافت وزيرة التضامن أن تجربة الوزارة خلال الفترة الماضية أكدت أهمية بناء علاقة أكثر تنظيمًا واستدامة مع صناع الدراما، تقوم على إتاحة المعرفة والخبرة والواقع الميداني أمام الكتاب والمخرجين والمنتجين، بما يساعدهم على تقديم صورة أكثر دقة وإنسانية للقضايا والفئات التي تتعامل معها الوزارة.

وأوضحت مرسي أن الوزارة تمتلك، من خلال قطاعاتها وبرامجها ومؤسساتها المختلفة، رصيدًا واسعًا من التجارب والحكايات الإنسانية والقضايا الاجتماعية التي يمكن أن تمثل مادة ثرية لصناع الدراما، مشيرة إلى أن دور الوزارة لا يتمثل في فرض رسائل أو التدخل في البناء الفني للأعمال، وإنما في فتح أبواب المعرفة أمام المبدعين، وتوفير المعلومات والخبرات المتخصصة التي تساعد على تقديم دراما أكثر صدقًا وقربًا من المجتمع.

وتعمل وزارة التضامن على إتاحة خبراتها الفنية والميدانية لصناع العمل، من خلال المتخصصين في القطاعات المعنية، وفقًا لطبيعة القضايا التي يتناولها المسلسل، بما يتيح لصناع العمل فهم السياقات الاجتماعية والمؤسسية المرتبطة بالشخصيات والأحداث بصورة أكثر دقة.

وتسعى وزارة التضامن خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق التعاون مع الكتاب والمخرجين والمنتجين، وإتاحة مزيد من الخبرات والمواقع والنماذج الواقعية التي يمكن أن تدعم صناعة أعمال درامية تستلهم حكاياتها من المجتمع المصري وتناقش قضاياه بلغة الفن.

ويأتي هذا التعاون في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.