الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثمان سيدة داخل ترعة بالبحيرة

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف غموض العثور على جثمان سيدة في منتصف العقد السادس من العمر داخل مياه ترعة الخندق بنطاق مركز إيتاي البارود، فيما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

وكان أهالي المنطقة قد عثروا على الجثمان داخل مياه الترعة، وجرى انتشاله ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد بسيوني، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان سيدة داخل ترعة الخندق.

على الفور، وجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وانتقلت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الشريف، رئيس نيابة مركز إيتاي البارود، إلى موقع العثور على الجثمان والمستشفى لإجراء المناظرة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف كل ملابسات الواقعة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.