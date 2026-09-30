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هبطت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل جلسة اليوم الأربعاء، لليوم التاسع على التوالي، وسط حجم مبيعات ملحوظ من الأفراد والمؤسسات المصرية.

وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.45% ليصل إلى 51595.34 نقطة، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.36% ليصل إلى 18355.61 نقطة.

واتجهت مبيعات المؤسسات المحلية إلى البيع في بداية التعاملات بقيمة 184 مليون جنيه، كما باع الأفراد المصرين بصافي قيمة 167 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي خلال شهر سبتمبر الجاري بنحو 7%، إذ تراجع من مستويات 55.4 ألف نقطة، إلى المستويات الحالية المسجلة دون الـ52 ألف نقطة.