عدوان إسرائيل يتواصل بقصف مدفعي وتفجيرين في جنوبي لبنان

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شهد جنوبي لبنان، فجر الأربعاء، تفجيرين وقصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن بلدات حداثا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية تعرضت ليلًا لقصف مدفعي متقطع، بينما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين في حرشي بيت ياحون وعيتا الجبل في القضاء نفسه.

وأضافت أن دبابة "ميركافا" أطلقت فجرًا قذيفتين باتجاه منزل في منطقة الدير ببلدة برعشيت.

وفي قضاء النبطية، استهدف قصف مدفعي بلدتي كفرتبنيت وزوطر الشرقية، وفق الوكالة.

وفي محافظة الجنوب، بحسب الوكالة، طال قصف مدفعي بلدة المنصوري في قضاء صور.

وأفادت الوكالة بأن مقاتلات إسرائيلية حلّقت بكثافة فوق الجنوب، بينما حلق طيران مسيّر على علو منخفض جدًا في أجواء منطقة مرجعيون (النبطية).

ومنذ 2 مارس الماضي تشن إسرائيل عدوانًا على لبنان، ما خلف أكثر من 4 آلاف شهيد و12 ألف جريح، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع البلدين، برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، اتفاق "صيغة إطار" يقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح "حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.