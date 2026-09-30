أطلقت طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت في طريقها من دبي إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب، صباح الأربعاء، رمزي طوارئ أثناء تحليقها فوق الأجواء الأردنية، قبل أن تغيّر مسارها وتهبط في السعودية، في واقعة أثارت مخاوف أولية من احتمال تعرضها للاختطاف.

رمز طوارئ يثير مخاوف أمنية

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات أن الرحلة رقم «إف زد 1073»، التي كانت تُشغّل بطائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» تحمل التسجيل «إيه 6-إف كيه إف»، أرسلت في البداية رمز الطوارئ 7700، الذي يشير إلى وجود حالة طارئة عامة.

وفي وقت لاحق، ظهرت في بعض أنظمة التتبع إشارة إلى استخدام الرمز 7500، المخصص للإبلاغ عن «تدخل غير قانوني» على متن الطائرة، ما أثار مخاوف بشأن احتمال وجود محاولة للسيطرة عليها، وذلك حسبما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وعبرت الطائرة بالفعل إلى المجال الجوي الأردني، لكنها استدارت بعد فترة قصيرة وغيرت اتجاهها نحو السعودية، كما خفضت ارتفاعها إلى نحو 15 ألف قدم، وهو مستوى أقل بكثير من الارتفاع المعتاد لهذا المسار.

هبوط في السعودية بدلًا من تل أبيب

وكان من المقرر أن تصل الرحلة إلى مطار بن جوريون نحو الساعة 9:10 صباحًا، لكنها هبطت في السعودية قرابة الساعة 9:50 صباحًا، بعد تغيير مسارها.

وبحسب التقديرات الأمنية الأولية، فإن إطلاق رموز الطوارئ لم يكن مرتبطًا بمحاولة اختطاف، وإنما يرجح أن يكون سببه مشادة وقعت بين أفراد طاقم القيادة، ولا تزال السلطات تتحقق من ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

استنفار أمني في إسرائيل

وعلى خلفية الحادث، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولون كبار في المنظومة الأمنية مشاورات بشأن الواقعة، وفق ما أورده موقع «I24 NEWS».

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير، أجرى تقييمًا للحادث بمشاركة عدد من كبار الضباط، بينهم قائد سلاح الجو، ورئيس مديرية العمليات، ورئيس مديرية الاستخبارات.