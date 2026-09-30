قال اللواء أمجد شافعي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حادثة «بني مزار» هي قضية جنائية ذات بعد جديد هو «التحليل النفسي للمتهم».

ورأى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، أن المتهم في القضية والذي تمت تبرئته لاحقًا، «حصلت حالة خصومة بينه وبين المجتمع»، مضيفًا أنه يعتبره مرتكب الجريمة، وقائلًا:« أنا معنديش احتمالات.. الأدلة ثابتة بالدليل العلمي الذي لا يقبل التشكيك».

وأضاف أن المتهم كان يُعاني من اعتلال نفسي لا يمنعه من إدراك عواقب تصرفاته، مرجعًا أسباب ارتكابه لجريمته في المنازل الثلاث، إلى علمه بمداخلها ومخارجها، ونافيًا من أُشيع حول وجود علامات على أبوابها، وغيره.

وتابع: «هو تملتكه رغبة الانتقام المجتمعي فبدأ يدخل البيوت التي يحفظها، لأن الناس اللي فيها فتحوها له وعطفوا عليه، فهو حافظ المداخل والمخارج».

واستكمل أن هذه الحالة تُعرف في العلوم الجنائية بـ«هستيريا الدم»، التي تدفع المجرم للإفراط في القتل، قائلًا: «كل بيت بيموت فيه الناس ولسه عاوز ينتقم فبقى يلاقي الحمام قدامه يشد رأسه ويقطع».

وذكر أن المتهم كان مدركًا لتصرفاته، مستشهدًا بتوقفه عن استكمال جريمته بعد سماع «ميكروفونات الفجر» لتجنب رصده من المصلين.

ولفت إلى أنه كان مدير معهد علوم المباحث والأدلة الجنائية في قطاع الأمن العام، وقت حدوث الجريمة في 2005، وأنه أرسل ضابطًا ومصور فيديو لمتابعة أحداثها بالتفاصيل.

وأشار إلى رصده لـ«بداية مرحلة غياب الوعي الجمعي»، بعد هذه القضية، في ظل الإشاعات التي انتشرت في الأيام اللاحقة، واعترافات المشتبه به والذي تمت تبرئته لاحقًا.

وذكر أنه استعرض تفاصيل الواقعة بمنظور الحقيقة المجردة، بعيدًا عن العمل الدرامي « ما لم يحك عن بني مزار» الذي يضم إضافات غير مرتبطة بالواقعة لمخاطبته للجماهير.



تتناول ثاني حكايات مسلسل «القصة الكاملة دراما» جريمة بني مزار، التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري عام 2005، وذلك من خلال ثلاث حلقات حملت عنوان «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، وأُتيحت للعرض على منصة «شاهد».

وتدور أحداث الجريمة في عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، حيث عُثر فجر 29 ديسمبر 2005 على 10 ضحايا من ثلاث عائلات داخل ثلاثة منازل متجاورة.

وتعيد الحلقات تقديم وقائع القضية من منظور درامي، مستعرضة ملابساتها والروايات المرتبطة بها، في محاولة لإعادة طرح تفاصيل الجريمة التي ظلت موضع تساؤلات منذ وقوعها.

والعمل من بطولة: أحمد عبد الوهاب، ومراد مكرم، وميشيل ميلاد بيشاي، وأحمد عبد الحميد، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول.