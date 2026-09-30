وزير التعليم: أنهينا مشكلات الكثافة الطلابية وعجز أعداد المعلمين بفعل الإيمان بالقضية

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حلّت عدة مشكلات ظلت موجودة منذ 30 سنة بينها الكثافة الطلابية وعجز أعداد المعلمين وحضور الطلبة للمدارس.

جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، وعدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وأضاف أن الوزارة تحدثت مع مديري المدارس والمعلمين على أرض الواقع، مؤكدا أنه التقى أكثر من 30 ألف مدير مدرسة، وعقد معهم اجتماعات مطولة وزار أكثر من 650 مدرسة، ويتابع مع مديري التعليم والمديريات بشكل يومي ومع المحافظين بشكل أسبوعي.

وتابع: "لما اتكلمنا مع المديرين همّ تبنوا القضية.. بقى فيه قضية عند المعلمين وعند مديري المدارس وكل قيادات التربية والتعليم إننا نحل كل كثافات الفصول، ولما تبنوا حل مشكلة عجز المعلمين اتحلت.. ولما تبنوا فكرة إن الطلبة لازم ترجع تتعلم في مدارسنا بدل ما يتعلموا في أماكن ليس لنا سيطرة عليها اتحلت».

ولفت إلى أن نسبة الحضور في المدارس هذا العام تتجاوز 90%، وفي العامين الماضيين تخطت 87%، مؤكدا أنه أصبح هناك إيمان عام بقضية يتم العمل عليها من أجل الدولة.

وشدد على أن مستقبل مصر متوقف على التعليم، وأن شكل مصر خلال 20 سنة يكون بناء على شكل مدارسها الحالية، وأوضح أنه إذا كانت هناك مدارس جيدة ستكون مصر من أفضل دول العالم.