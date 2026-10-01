قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن التوسع في خطوط السكك الحديدية العاملة بالديزل داخل وادي النيل لم يعد ممكنًا، بسبب وصول الشبكة الحالية إلى كامل طاقتها الاستيعابية، موضحًا أن السكة الحديد هذه رابطة بين الدلتا والقاهرة والصعيد، لا يمكن إضافة خط جديد بجوار الخط الحالي أو زيادة أعداد القطارات عليه.

وأضاف "الوزير" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن هذا الأمر دفعهم إلى التفكير في إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية في الظهير الصحراوي لوادي النيل، ومع توجه العالم نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، كان من الضروري أن تكون الشبكة الجديدة قائمة على القطارات الكهربائية السريعة والصديقة للبيئة.

وتابع أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتضمن 3 خطوط رئيسية، الأول يمتد من العين السخنة على البحر الأحمر حتى مرسى مطروح والسلوم على البحر المتوسط، مرورًا بالقاهرة وأكتوبر، والثاني من أكتوبر حتى أبو سمبل، فيما يمتد الخط الثالث من قنا إلى سفاجا والغردقة، بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 2000 كيلومتر ضمن شبكة يجري تنفيذها حاليًا بطول 2250 كيلومترًا.

واستكمل أن العمل بدأ بالفعل في الخطوط الثلاثة، مستهدفًا أن يتمكن المصريون بحلول يوليو 2027 من ركوب القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح مرورًا بالإسكندرية.

وأكد أن أهمية المشروع لا تقتصر على زيادة أطوال شبكة السكك الحديدية، وإنما تمتد إلى رفع الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية يمكن أن ترفع طاقة نقل الركاب إلى نحو مليوني راكب يوميًا بحلول عام 2030، بينما سيضيف القطار الكهربائي السريع 2.5 مليون راكب يوميًا، إلى جانب مضاعفة طاقة نقل البضائع لتصل إلى نحو 13 مليون طن.

واستطرد أن شبكة القطار الكهربائي السريع تضم 3 أنواع من القطارات، الأول قطار كهربائي سريع تصل سرعته إلى 250 كيلومترًا في الساعة ويتوقف في المحافظات، والثاني قطار إقليمي بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة ويتوقف في المراكز، والثالث جرار كهربائي مخصص لجر عربات البضائع بسرعة تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

ولفت إلى أن الرحلة من القاهرة إلى مرسى مطروح بالقطار الكهربائي السريع ستستغرق نحو ساعتين إلى ساعتين ونصف، بينما تستغرق الرحلة من العين السخنة إلى مطروح نحو 3 إلى 3 ساعات ونصف.