قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن قطاع السكك الحديدية كان من القطاعات التي حظيت باهتمام كبير، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطن اليومية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثاني أقدم شبكة سكك حديدية في العالم بعد إنجلترا، ويبلغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر، بدأ إنشاء معظمها منذ عام 1856.

وأضاف "الوزير" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن منظومة السكك الحديدية كانت تضم نحو 778 جرارًا وقرابة 3 آلاف عربة ركاب ونحو 9 آلاف عربة بضائع، وكانت تنقل بالكاد نحو 700 ألف راكب يوميًا، إلى جانب نقل ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين طن من البضائع سنويًا.

وأشار إلى أنهم وضعوا خطة شاملة منذ عام 2014 لتطوير السكك الحديدية، شملت تطوير الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات، ورفع كفاءة القديم منها، وكذلك تطوير خطوط السكك الحديدية والإشارات، وتحويلها من الأنظمة اليدوية إلى الميكانيكية، وأهم شيء بالنسبة إليهم رفعوا كفاءة العنصر البشري ووفروا كوادر مؤهلة ومدربة.

وتابع أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة عدد الركاب الذين تنقلهم السكك الحديدية حاليًا إلى نحو 1.5 مليون راكب يوميًا، مقارنة بنحو 700 ألف راكب في السابق، بما يمثل أكثر من الضعف، ومن المستهدف الوصول بحلول عام 2030 إلى نقل نحو مليوني راكب يوميًا، إلى جانب رفع حجم نقل البضائع إلى 13 مليون طن سنويًا.