«يا مسهل» كالوشا مدافع إنبي يلمح بإمكانية انتقاله إلى الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لمح أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي إلى اقترابه من الانضمام لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

قال كالوشا خلال استضافته عبر قناة أون سبورت مساء الأربعاء "يا مسهل.. شرف كبير لي ارتباط اسمي بالأهلي، وأعمل منذ بداية الموسم بوضع خطة لنفسي".

أضاف "لقد تردد اسمي قبل موسمين بالأهلي ولم يحالفني التوفيق، وأركز حاليا في التدريبات والملعب، أما كل ما يدور خارج الملعب، أتركه لوكيل أعمالي".

وتابع "أشكر ياسر رضوان مدرب الأهلي الحالي، لقد كان مدربي في نادي النصر، ويحبني ويعرف قدراتي جيدا، من الممكن أن يقرب المسافات بشأن الاهتمام بضمي".

واستطرد مدافع إنبي "الأهلي من أقوى الفرق في أفريقيا، له تاريخ عريق، وكذلك الزمالك وبيراميدز".

وختم تصريحاته "لكن الضغط الجماهيري في الأهلي مختلف، فالكل يريد الفوز مهما كان المنافس سواء برشلونة أو ريال مدريد، لكن لدي قدرات جيدة".

ويبحث الأهلي عن تدعيم خط دفاعه بصفقة جديدة بعد إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري، ليتأكد غيابه لنهاية الموسم الجاري.

وفي نفس السياق، لم يحسم مسؤولو الأهلي بعد ملف تجديد التعاقد مع مدافعه الدولي ياسر إبراهيم، الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.