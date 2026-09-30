إنفانتينو يخسر دعم بلده سويسرا في حملته لرئاسة الفيفا

فقد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، دعم بلده الأم سويسرا في انتخابات رئاسة الفيفا في 2027، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بنزاهة الاتحاد الدولي للعبة.

يتزعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دعوات الإطاحة بإنفانتينو سواء قبل انتخابات الفيفا في مارس أو خلالها، وذلك بعد فشل خططه في خصخصة بطولة كأس العالم.

وأعرب الاتحاد السويسري اليوم الأربعاء عن قلقه بشأن نزاهة بطولات الفيفا، وذلك في أعقاب ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء عقوبة إيقاف المهاجم البلجيكي فولارين بالوجون، ليشارك في مواجهة بلجيكا بدور الـ16 لبطولة كأس العالم.

وشدد الاتحاد السويسري في بيان رسمي "المصداقية والشفافية والمساءلة والهيئات القانونية الفعالة عناصر أساسية لبناء الثقة في إدارة كرة القدم الدولية ونزاهة الفيفا".

وأوضح الاتحاد السويسري أن هذه الشروط لم تعد متوفرة منذ شهر يونيو ، عندما أعلن أنه سيكون في صف إنفانتينو.

وكان من المتوقع أن يفوز إنفانتينو بولاية رابعة وأخيرة في منصبه تمتد حتى عام 2031 دون منافسة، قبل الكشف في 28 يوليو عن خطته السرية لإنشاء شركة تجارية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أن يتراجع عن المقترح بعد تعرضه لهجوم عالمي.

ومن المقرر أن يلتقي يويفا مع الاتحادات الأعضاء الـ55 الأسبوع المقبل في برلين، لإيجاد مرشح لمنافسة إنفانتينو قبل الموعد النهائي للترشح في 18 نوفمبر.

ومن المقرر إجراء انتخابات الفيفا في 18 مارس في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة 211 دولة الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.