أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن رحلة فلاي دبي FZ1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن جوريون الدولي، بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، شهدت حادثًا أمنيًّا تمت السيطرة عليه، ما استدعى تحويل مسار الطائرة، والهبوط اضطرارياً في مطار تبوك في السعودية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه نتج عن الحادث إصابات في بعض أطقم الطائرة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة في السعودية، مؤكدة أنّ سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم تأتي على رأس أولوياتها.

وأضافت أن الفرق المسئولة عن التحقيق في الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل أعمال التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، بما في ذلك مراجعة الجوانب التشغيلية والأمنية.

وأهابت الهيئة بالجميع عدم تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق، وسيتم تزويد الجمهور بالنتائج لاحقا عند صدورها.

بدوره، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل تعتزم تكثيف الفحوص الأمنية للطيارين الذين يقودون طائرات متجهة إليها، وذلك بعد أنباء أفادت بأن مساعد طيار على متن رحلة تابعة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها.

ولم يتسن احتواء الواقعة إلا بعد أن ساعد الركاب في السيطرة على مساعد الطيار قبل أن يتمكن طيارون آخرون كانوا على متن الطائرة ويعملون لدى الشركة من الهبوط بالطائرة بسلام في السعودية.

وحذرت شركة الطيران المملوكة للحكومة في دبي من "التكهنات السابقة لأوانها"، وقالت إن الكثير من الأمور لا يزال غير واضح.