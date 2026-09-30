يونيسف: 1317 طفلا بين شهيد وجريح في لبنان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، اليوم الأربعاء، استشهاد 261 طفلًا وإصابة 1056 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي تصاعد منذ مارس الماضي، محذرة من تداعيات الأزمة المتفاقمة على مستقبل الأطفال والشباب.

وقالت «اليونيسف»، في تقرير بعنوان «كابوس مستمر»، إن نحو 436 مدرسة تضررت أو دُمرت، ما عرّض قرابة 100 ألف طفل لخطر الانقطاع عن التعليم، فيما استشهد أو أصيب 86 معلمًا ومعلمة، وفق وكالة سند.

وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية تدفع مزيدًا من الأسر نحو العجز عن توفير الاحتياجات الأساسية، موضحة أن 4 من كل 5 أسر في لبنان تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وأفادت في التقرير بأن 22% من الأسر التي شملها الاستطلاع بأن أطفالها ناموا جائعين خلال الأسبوعين السابقين.

فيما قالت 31% من الأسر إنها حرمت أطفالها من الرعاية الصحية اللازمة بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليفها.

وحذرت اليونيسف من تداعيات الأزمة النفسية على الأطفال، مشيرة إلى أن نحو 770 ألف طفل في لبنان عانوا من ضائقة نفسية خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي، إن الأطفال والشباب يتحملون أعباءً «لا ينبغي لأي طفل أن يحملها»، محذرًا من أن استمرار الأزمة دون إجراءات عاجلة قد يترك آثارًا طويلة الأمد على جيل كامل.

ودعت المنظمة إلى حماية الأطفال وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والحماية والخدمات الأساسية، مؤكدة أن توفير هذه الحقوق يمثل جزءًا أساسيًا من جهود التعافي في لبنان.