المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 263 شهيدا من الصحفيين منذ بداية الحرب

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 263 صحفيًّا منذ بداية الحرب على القطاع، عقب إعلان استشهاد الصحفي محمد عبدالعزيز النجار، الذي يعمل إعلاميا ومذيعا في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية.

وأدان المكتب الإعلامي، في بيان، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، بحسب وكالة "سند".

ودعا المكتب، الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية في دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمَّل المكتب، الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم.

وطالب المكتب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي بممارسة الضغط لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم، وملاحقة مجرمي الاحتلال وتقديمهم للعدالة في المحاكم الدولية.

واستشهد الصحفي في إذاعة القرآن الكريم محمد عبدالعزيز النجار من سكان بلدة خزاعة في قصف من مسيرة إسرائيلية في مواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

فيما استشهد ستة فلسطينيين، في حصيلة أولية، وأصيب مدنيون آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، استهدفت مركبة بمنطقة مجلس الوزراء في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، وفقًا لما أوردت مصادر طبية.