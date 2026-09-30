شهدت الساعات الأخيرة تطورا مفاجئا بشأن مشاركة الفنانة آمال ماهر في فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بعدما كانت مشاركتها محل مفاوضات بين إدارة المهرجان والفنانة خلال الفترة الماضية.

وقبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة، أعلن محمد الموجي مدير مهرجان الموسيقى العربية، في تصريحات صحفية، أن آمال ماهر لن تشارك ضمن فعاليات المهرجان، في ظل عدم حسم المفاوضات بشأن ظهورها في هذه الدورة.

إلا أن إدارة المهرجان أعلنت خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم اليوم، مشاركة آمال ماهر رسميًا ضمن برنامج الدورة الـ34، لتأتي مشاركتها في اللحظات الأخيرة، بعد أن كانت خارج الحسابات المعلنة قبل انطلاق المؤتمر.

وتحمل الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية اسم الفنان الراحل هاني شاكر، وتشهد مشاركة عدد من نجوم الغناء والموسيقى، إلى جانب حفلات ومشروعات موسيقية متنوعة.