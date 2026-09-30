فلاي دبي: أسباب ودوافع حادث الطائرة المتهجة لتل أبيب غير معروفة وتخضع للتحقيق

قالت شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنّ أسباب ودوافع المشادة التي وقعت في قمرة قيادة الرحلة FZ 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب "لا تزال غير معروفة".

وصرح المتحدث باسم الشركة في بيان: "وقعت مشادة في قمرة قيادة الرحلة FZ 1073.. في هذه المرحلة المبكرة، لا تزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذا الحادث غير معروفة، وهي تخضع لتحقيق رسمي"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف متحدث الشركة، أنّ "جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم".

وكانت الطائرة التابعة لشركة «فلاي دبي» في طريقها من دبي إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب، صباح الأربعاء، قبل أن تطلق رمزي طوارئ أثناء تحليقها فوق الأجواء الأردنية، وتغيّر مسارها لتهبط في السعودية، في واقعة أثارت مخاوف أولية من احتمال تعرضها للاختطاف.



وبحسب التقديرات الأمنية الأولية، فإن إطلاق رموز الطوارئ لم يكن مرتبطًا بمحاولة اختطاف، وإنما يرجح أن يكون سببه مشادة وقعت بين أفراد طاقم القيادة، ولا تزال السلطات تتحقق من ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

وسبق وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن الحادث الذي وقع على متن الطائرة كان وفق المعلومات الأولية التي اطلعت عليها السلطات الإسرائيلية، محاولة لتنفيذ «هجوم إرهابي» على حد زعمه.

وأضاف كاتس، في كلمة مصورة، مساء الأربعاء، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن "نية المهاجم كانت إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب".