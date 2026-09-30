تطور جديد بشأن مستقبل سكالوني مع منتخب الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

ويتولى سكالوني قيادة المنتخب الأرجنتيني منذ عام 2018، وخلال تلك الفترة نجح في تحقيق مجموعة من أبرز الإنجازات في تاريخ «التانجو»، وعلى رأسها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الاتحاد الأرجنتيني بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق مع سكالوني بشأن تمديد عقده، الذي ينتهي بنهاية العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول، أن الاتحاد قدم للمدرب عرضًا جديدًا يمتد لمدة عامين، مع وجود بند يسمح بتمديد الاتفاق لعامين إضافيين.

وفي حال إتمام الاتفاق، سيواصل سكالوني مهمته مع منتخب الأرجنتين حتى بطولة كوبا أمريكا 2028 على الأقل، مع إمكانية استمراره أيضًا خلال كأس العالم 2030.

وأشارت «سبورت» إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تطورات إيجابية خلال الأيام الأخيرة، ما جعل إمكانية الإعلان عن استمرار سكالوني مع المنتخب أقرب من أي وقت مضى.

وكان سكالوني قد تحدث مؤخرًا عن مستقبله، مؤكدًا أن لديه رغبة في مواصلة قيادة الأرجنتين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ القرار بعد دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع دخول المنتخب الأرجنتيني مرحلة جديدة عقب إعلان ليونيل ميسي اعتزاله اللعب الدولي، لتنتهي بذلك حقبة طويلة كان قائد «التانجو» أحد أبرز رموزها.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراة ودية أمام بوليفيا فجر الخميس، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، على أن يخوض مواجهة ودية أخرى أمام بنين، والتي من المنتظر أن تشهد تكريم ميسي ووداعه مع المنتخب.