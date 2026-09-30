نتنياهو يوجه بتشديد الإجراءات الأمنية على متن الطائرات بعد واقعة فلاي دبي

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو أصدر، اليوم الأربعاء، تعليمات للسلطات المختصة بتكثيف الإجراءات الأمنية على متن طائرات الشركات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية.

وجاء ذلك بعد واقعة شهدتها رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» لدى توجهها إلى تل أبيب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت طائرة «فلاي دبي» قد حولت مسارها إلى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك، بعد إرسال إشارات طوارئ إثر حادثة وقعت داخل قمرة القيادة، قبل أن تهبط بسلام.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن السلطات الإسرائيلية سعت إلى الحصول على موافقة سعودية لهبوط طائرة إسرائيلية مستأجرة في تبوك لنقل الركاب الذين رفض بعضهم مواصلة الرحلة على متن طائرة «فلاي دبي»، لكن السعودية رفضت السماح لأي طائرة إسرائيلية بالهبوط في أراضيها ونقل الإسرائيليين.

وأفاد مطار تبوك السعودي بأن جميع ركاب رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب، غادروا إلى وجهتهم النهائية على متن رحلة بديلة، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.