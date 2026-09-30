تباينت حظوظ المنتخبات العربية في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام صيف العام المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وذلك بعد مرور أول جولتين من التصفيات التي تقام خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

تتنافس 9 منتخبات عربية في التصفيات الأفريقية التي تقام بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، سيتأهل الأول والثاني منها مباشرة إلى النهائيات التي ستقام خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

بعد مرور أول جولتين، تواجدت 3 منتخبات عربية فقط في مراكز التأهل "الأول والثاني" حيث احتلت منتخبات مصر والمغرب والجزائر الصدارة

يتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما تدارك كبوة التعادل السلبي مع أنجولا في القاهرة بفوز كاسح على جنوب السودان بنتيجة 5-0 في جوبا، بينما يعتلي "أسود أطلس" صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة بعد فوزين على الجابون وليسوتو.

وكذلك يتصدر منتخب الجزائر المجموعة التاسعة برصيد 4 نقاط بعد فوز مريح على زامبيا وتعادل بشق الأنفس مع بوروندي.

في المقابل، تواجه 6 منتخبات عربية خطر الغياب عن أمم أفريقيا لتواجدها في المركزين الثالث والرابع.

ولعل أبرز هذه المنتخبات، تونس، الفائز بكأس أمم أفريقيا 2004 والعائد من مشاركة مخيبة للغاية في مونديال 2026، وبدأ مشواره في التصفيات تحت قيادة مدربه الجديد، معين الشعباني، بتعادلين على أرضه مع أوغندا وبوتسوانا في رادس، ليتواجد في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة.

يتخلف منتخب تونس بفارق الأهداف عن بوتسوانا، وسيكون على موعد مع ديربي عربي في الجولتين الثالثة والرابعة، عندما يواجه ليبيا الذي يتذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط، مما سيؤثر على حظوظ ممثلي العرب في هذه المجموعة.

ورغم صموده، فإن منتخب الصومال يحل ثالثا في المجموعة الثالثة بدون رصيد، وذلك بعد خسارتين بصعوبة أمام جامبيا بنتيجة 1-2 وأمام كوت ديفوار بثنائية دون رد في الثواني الأخيرة.

أما منتخب موريتانيا فقد جمع 3 نقاط، ولكنه يحل ثالثا في المجموعة السادسة، خلف بنين وبوركينا فاسو (4 نقاط)، ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب جزر القمر الذي يحل ثالثا في المجموعة السابعة بـ 3 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن ناميبيا بينما تعتلي الكاميرون الصدارة بـ 4 نقاط.

وفي المجموعة العاشرة، ورط منتخب السودان نفسه بعد خسارة ثقيلة أمام موزمبيق بنتيجة 1-4، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوزه على إثيوبيا، ولكن صقور الجديان سيكونوا على موعد مع مهمة ثقيلة للغاية أمام السنغال في الجولتين الثالثة والرابعة.