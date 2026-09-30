الناتو: لا يوجد تهديد وشيك من روسيا على دول الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء، إن ليس هناك تهديد ​وشيك لأراضي دول الحلف من ‌روسيا، وذلك ردا على تحذير أصدرته موسكو بشأن منطقة كالينينجراد الروسية.

وذكر روته أن تقييم التهديد المتعلق بروسيا لم يتغير ​عما كان عليه قبل ثلاثة أسابيع وثلاثة ​أشهر وسنة، على الرغم من التحذير الذي أرسلته ⁠موسكو إلى حلف شمال الأطلسي في وثيقة اطلعت ​عليها وكالة رويترز.

وذكرت روسيا في الوثيقة أنها ستكون مستعدة للجوء ​إلى الأسلحة النووية إذا حاول التحالف الغربي عزل المنطقة الواقعة على بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا.

وقال روته إن حلف شمال ​الأطلسي رد "بشيء من الهدوء". وأضاف في فعالية نظمتها شبكة ​يورونيوز في بروكسل: "باختصار، ما قلناه هو: 'مهلا، اسمعوا، نحن تحالف دفاعي وتوقفوا ‌عن ⁠التهديد النووي'".

وأضاف روته أن روسيا إذا أرادت التحرك ضد فنلندا، أو إحدى دول البلطيق، أو بولندا، أو أي دولة أخرى من دول الحلف، فسيسبق ذلك حشد ​عسكري.

وأكد ​أن الولايات ⁠المتحدة ستواصل مشاركتها في الدفاع عن أوروبا بالوسائل التقليدية والنووية.

وقال إن حلف ​شمال الأطلسي سيواصل في الوقت نفسه ما ​يفعله، ⁠أي دعم أوكرانيا والاستثمار في دفاعها.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي اهتمام بالتفاوض لإنهاء الحرب ⁠في ​أوكرانيا.

وتابع قائلا: "لا يمكن إتمام الأمر إلا ​بطرفين... وحتى الآن، لا يبدو أن فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض بشأن ​اتفاق سلام".