الناتو: لا يوجد تهديد وشيك من روسيا على دول الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء، إن ليس هناك تهديد وشيك لأراضي دول الحلف من روسيا، وذلك ردا على تحذير أصدرته موسكو بشأن منطقة كالينينجراد الروسية.
وذكر روته أن تقييم التهديد المتعلق بروسيا لم يتغير عما كان عليه قبل ثلاثة أسابيع وثلاثة أشهر وسنة، على الرغم من التحذير الذي أرسلته موسكو إلى حلف شمال الأطلسي في وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.
وذكرت روسيا في الوثيقة أنها ستكون مستعدة للجوء إلى الأسلحة النووية إذا حاول التحالف الغربي عزل المنطقة الواقعة على بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا.
وقال روته إن حلف شمال الأطلسي رد "بشيء من الهدوء". وأضاف في فعالية نظمتها شبكة يورونيوز في بروكسل: "باختصار، ما قلناه هو: 'مهلا، اسمعوا، نحن تحالف دفاعي وتوقفوا عن التهديد النووي'".
وأضاف روته أن روسيا إذا أرادت التحرك ضد فنلندا، أو إحدى دول البلطيق، أو بولندا، أو أي دولة أخرى من دول الحلف، فسيسبق ذلك حشد عسكري.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل مشاركتها في الدفاع عن أوروبا بالوسائل التقليدية والنووية.
وقال إن حلف شمال الأطلسي سيواصل في الوقت نفسه ما يفعله، أي دعم أوكرانيا والاستثمار في دفاعها.
وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي اهتمام بالتفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتابع قائلا: "لا يمكن إتمام الأمر إلا بطرفين... وحتى الآن، لا يبدو أن فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض بشأن اتفاق سلام".