قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العالم سيلاحظ أمورًا ما ستحدث بشأن إيران في الفترة القريبة.

وأضاف في كلمة له من واشنطن، أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، لافتًا إلى أن النفط الذي تم إخراجه من مضيق هرمز خلال الأيام الثلاثة الماضية كان أكبر من أي كمية في التاريخ، بحسب قناة الجزيرة.

ولفت ترامب إلى أن إيران خسرت 4500 شخص في الحرب، متحدثًا عن أن الولايات المتحدة ستحقق نصرًا قريبًا.

ووصف الرئيس الأمريكي بأن اقتصاد إيران مدمر، وأن بلاده ستحقق النصر في الحرب معها بطريقة أو بأخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أكَّد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن مضيق هرمز يشهد مواجهات بشكل متواصل، مشيرا إلى استهداف سفن صغيرة تحاول العبور من المضيق من دون تنسيق مسبق.

وقال الحرس الثوري، إن المواجهات في مضيق هرمز تحدث كل 24 ساعة، مضيفًا: "ما نزال في حالة حرب، وفي هذه الظروف أي شيء محتمل".

وبشأن العلاقة بين المؤسسات الإيرانية، أوضح الحرس الثوري أنه لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في البلاد، مؤكدًا وجود تنسيق بين الجانبين.