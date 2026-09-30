روسيا: نقدر جهود الوساطة الصادقة للدول التي تسعى إلى تسوية في أوكرانيا

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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تقدّر جهود الوساطة للدول الرامية إلى المساعدة في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة صحفية: "نقدّر جهود الوساطة الصادقة لمختلف الدول الرامية إلى المساعدة الحقيقية في تسوية الأزمة الأوكرانية.. نحن ممتنون دائماً للجميع على مثل هذه المبادرات، وأعني مبادرات الوساطة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت زاخاروفا، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الرغبة في السلام هي مجرد أقوال جوفاء، فهو بحاجة إلى فترة توقف لتعويض الخسائر وتصعيد الصراع.

وأضافت: "خلال أسبوع المستوى الرفيع للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إطلاق تصريحات فارغة حول استعداد أوكرانيا المزعوم لوقف فوري لإطلاق النار، على حد تعبيره، ودون شروط مسبقة".

وتابعت: "وفي الواقع، لا تمت تصريحاته بصلة لأي رغبة حقيقية في تحقيق سلام عادل ومستدام".