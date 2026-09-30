ناظر محطة طهطا ينقذ راكبا حاول الصعود إلى القطار قبل توقفه

تمكن ناظر محطة طهطا من إنقاذ أحد المواطنين من السقوط أسفل عجلات القطار، أثناء محاولته الصعود إلى أحد القطارات خلال دخوله المحطة وقبل توقفه بصورة كاملة على الرصيف.

وجاءت الواقعة لتجسد ما يتحلى به العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من دور في الحفاظ على أمن وسلامة الركاب.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، إن الواقعة التي سجلها مقطع الفيديو الذي تداولته بعض وسائل الإعلام، حدثت بتاريخ 27 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع دخول القطار رقم 157 تهوية ديناميكية (الأقصر / الإسكندرية) إلى محطة طهطا.

وأضافت أن ناظر المحطة أثناء أداء مهامه الوظيفية على الرصيف، تدخل بشكل فوري لإنقاذ الراكب والحيلولة دون تعرضه للخطر، بما يعكس مستوى الوعي وسرعة الاستجابة في التعامل مع المواقف الطارئة المرتبطة بسلامة الركاب.

وجددت الهيئة دعوتها للركاب إلى الالتزام الكامل بتعليمات وقواعد السلامة داخل المحطات وأثناء حركة القطارات، وعدم محاولة الصعود أو النزول من القطارات أثناء تحركها أو قبل توقفها بصورة كاملة.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه التعليمات يمثل أبسط قواعد السلامة التي يجب اتباعها، بما يسهم في توفير رحلة آمنة لجميع الركاب.