وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، على اعتماد الحيز العمراني لعدد 47 عزبة تابعة لمراكز المحلة الكبرى وبسيون وزفتى وقطور، وذلك ضمن أعمال مشروع «الحصر والاستدلال»؛ لتدخل هذه العزب لأول مرة ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، بعد أن لم يكن لها حيز عمراني من قبل.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة لأهالي العزب المستفيدة، بعد سنوات من عدم وجود حيز عمراني يحدد نطاق البناء بها، مشيرًا إلى أن استكمال إجراءات الاعتماد يفتح الطريق أمام المواطنين لاستخراج تراخيص البناء بصورة قانونية ومنظمة، بما يحقق الاستقرار العمراني ويحفظ حقوقهم.

وأوضح المحافظ، أن مشروع «الحصر والاستدلال» يتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف حصر التجمعات العمرانية القائمة وتحديد حدودها بدقة، بما ينظم الامتداد العمراني ويحد من البناء المخالف والعشوائي، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن موافقة المجلس التنفيذي تمثل خطوة أولى ضمن الإجراءات القانونية اللازمة، يعقبها صدور قرار المحافظ، كما سيتم توقيع إحداثيات الأحوزة العمرانية على الطبيعة بمعرفة جهاز المساحة ومركز معلومات شبكات المرافق، بما يحدد الحدود المعتمدة بشكل واضح على أرض الواقع، وفور استكمال الإجراءات وصدور القرار سيتمكن أهالي العزب من التوجه إلى المراكز والمدن المختصة واتخاذ إجراءات استخراج تراخيص البناء وفقًا للحيز العمراني المعتمد والاشتراطات المنظمة.