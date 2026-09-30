الاستخبارات العسكرية الهولندية: روسيا لا تعتزم خوض صراع مسلح مع الناتو

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قالت الاستخبارات العسكرية الهولندية إنها لا ترى مؤشرات لديها على نية روسيا الدخول في صراع مسلح مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرة سيناريو المواجهة المباشرة الأقل احتمالًا والأكثر خطورة.

وقال مدير جهاز الاستخبارات العسكرية والأمنية الهولندي بيتر ريسينك، خلال إحاطة أمام البرلمان الهولندي، ردًا على سؤال بشأن سيناريو صراع مسلح محدود بين روسيا والناتو: "نحن بالفعل لا نرى لدى روسيا أي نية للمضي قدمًا في هذا الاتجاه"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكر أن أجهزة الاستخبارات الهولندية تعتبر سيناريو التصعيد العسكري في العلاقات مع روسيا "الأقل احتمالًا والأكثر خطورة".

ورغم هذه التصريحات، تواصل السلطات الهولندية حملة واسعة لتعزيز القدرات العسكرية وتهيئة السكان للتعامل مع حالات الطوارئ.

ووفقًا لمشروع الموازنة الذي قُدم في 15 سبتمبر الجاري، تعتزم الحكومة الهولندية تخصيص 28.9 مليار يورو للاحتياجات الدفاعية في عام 2027.

وتهدف وزارة الدفاع الهولندية، إلى رفع إجمالي عدد العاملين لديها، بمن فيهم العسكريون وأفراد الاحتياط والموظفون المدنيون، إلى أكثر من 100 ألف شخص بحلول عام 2030.

وتبرر الوزارة، الحاجة إلى تعزيز القدرات العسكرية، من بين أمور أخرى، بما تصفه بالتهديدات المزعومة من جانب روسيا.