منتخب مصر للشباب يهزم تونس ويتصدر تصفيات أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2007 فوزًا مهمًا على نظيره التونسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

وأقيمت المباراة على ملعب هيئة قناة السويس، حيث نجح المنتخب المصري في حسم المواجهة لصالحه بعد أداء قوي خلال الشوط الأول، ليحافظ على تقدمه رغم محاولات تونس للعودة في النتيجة.

وافتتح مهند الشامي التسجيل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 16، بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح، قبل أن يضيف محمد حمد الهدف الثاني في الدقيقة 32، ليمنح الفراعنة أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول المنتخب التونسي تقليص الفارق خلال الشوط الثاني، وتمكن أنيس السعيدي من تسجيل هدف في الدقيقة 66، إلا أن المنتخب المصري نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر للشباب رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة جدول ترتيب تصفيات شمال أفريقيا، بينما تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطتين في المركز الرابع.

وتقام منافسات تصفيات اتحاد شمال إفريقيا في مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، بمشاركة منتخبات مصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب، على أن يتأهل أصحاب المراكز المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.