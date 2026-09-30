إعصار راشيل يقترب من سواحل المكسيك دون تهديد لليابسة

أعلن المركز الأمريكي للأعاصير، اليوم الأربعاء، تشكل إعصار راشيل في المحيط الهادئ، مؤكدًا أنه لا يمثل أي تهديد لليابسة.

وأوضح المركز، ومقره ميامي، في نشرة تحذيرية، أن مركز الإعصار يقع على بعد نحو 380 ميلًا (615 كيلومترًا) غرب مدينة لاثارو كارديناس المكسيكية، أو نحو 220 ميلًا (350 كيلومترًا) إلى الجنوب الغربي من منطقة كابو كورريينتس في المكسيك.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المستدامة نحو 85 ميلًا في الساعة (140 كيلومترًا في الساعة)، بينما يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 9 أميال في الساعة (15 كيلومترًا في الساعة).

وأشار المركز إلى أن السلطات المكسيكية ألغت كافة التحذيرات والإنذارات الساحلية.