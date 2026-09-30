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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن آخر القوات الأمريكية تغادر العراق، معتبرا أن الخطوة تمثل "يوما عظيما لأمريكا"، ونهاية لوجود عسكري امتد بصور مختلفة لأكثر من عقدين.

وقال ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "يسعدني اليوم أن أعلن أن آخر القوات الأمريكية تغادر العراق"، مضيفا أن الولايات المتحدة تنهي بذلك مرحلة طويلة بدأت، وفق تعبيره، بقرارات أدخلتها في "مستنقع".

وأشاد ترامب برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، واصفا إياه بأنه "رئيس وزراء جديد رائع"، وقال إنه دعمه منذ البداية وأيده، مشيرا إلى فوزه في الانتخابات.

وأضاف: "هذه لحظة عظيمة لأمريكا"، معتبرا أن مغادرة القوات تمثل أيضا انتصارا للعراق وانتصارا على تنظيم داعش.