محمد مصطفى شردي: سنسلط الضوء خلال الأسابيع المقبلة على إنجازات تحققت ونسيناها

- الشعب المصري تجاوز تحديات وأزمات خلال السنوات الماضية

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الإنسان عندما يواجه طريقا صعبا ويشعر بالضغوط والتحديات، عليه ألا ينظر فقط إلى العقبات التي أمامه، وإنما ينظر إلى المسافة التي قطعها وما استطاع تجاوزه من أزمات خلال رحلته.

وأضاف "شردي" عبر برنامجه "الحياة اليوم" على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن الإنسان عندما ينظر إلى ما قدمه وما بناه خلال السنوات الماضية، سيكتشف أن التحديات التي يواجهها حاليًا ليست أكبر من مشكلات وأزمات سبق أن تجاوزها، قائلاً: "اللي بيقولك إنك هتنجح إنك تنظر إلى ما قدمت وما بنيت".

وأشار إلى أن الشعب المصري مر خلال السنوات الماضية بالعديد من التحديات، قائلًا: "لما بنشعر بضيق بسبب أحداث نواجهها، أحيانًا أشعر أن الناس كلها عندها شعور بالاستسلام، لكن بص وراك، الشعب المصري عمل قد إيه خلال 10 سنوات، وشوفوا أنتم قدرتوا تبنوا بلدكم إزاي وتطوروا فيها".

وأكد أن الشعب المصري كان جزءًا من التطور الذي شهدته البلاد، موضحًا أن إنشاء وسائل نقل وطرق جديدة لا يقتصر تأثيره على تطوير البنية التحتية، وإنما يساهم أيضًا في جذب الشركات والاستثمارات وتقليل أعباء النقل واستهلاك الوقود.

وتابع: "على فكرة أنا لا أحب الحكومات اللي تطلع تعاير الناس باللي عملته، لكن في نفس الوقت لازم ناخد بالنا إيه اللي اتعمل".

ولفت إلى أنه قرر مع زملائه في برنامج "الحياة اليوم" خلال الأيام والأسابيع المقبلة تسليط الضوء على عدد من المشروعات والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية ونسيناها.

واستكمل أن ذاكرة الشعوب عادة في الأشياء الإيجابية تكون قليلة، مضيفًا أن من بين الملفات التي يجب تذكرها أزمة فيروس سي، قائلًا: "كنا من أكتر الدول إصابة به، ومكانش عندنا الدواء اللي نعالج به أولادنا منه".

وأشار إلى ما تم من توفير الأدوية وإنتاجها محليًا وإتاحتها للمواطنين بالمجان، مشددًا على ضرورة امتلاك الثقة في القدرة على تجاوز الأزمات.