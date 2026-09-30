الأوقاف: تكثيف المتابعة الميدانية لتعزيز الانضباط والحوكمة بمختلف المديريات والمساجد

واصلت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، جهودها في تنفيذ منظومة المتابعة والمراجعة الميدانية بمختلف مديريات الأوقاف والإدارات الفرعية والمساجد على مستوى الجمهورية، بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويرتقي بمستوى الأداء الدعوي والإداري.

وشملت أعمال الإدارة متابعة ٢٧ مديرية و٣٠٩ إدارات فرعية، و٣٢٬٢٥٦ مسجدًا على مستوى الجمهورية، للوقوف على انتظام سير العمل، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، ومتابعة أداء العاملين، ورصد الإيجابيات ودعمها، وتحديد الملاحظات وأوجه القصور، والعمل على معالجتها ومتابعة تلافيها.

وامتدت أعمال المتابعة إلى خطبة الجمعة، للتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة فيما يتعلق بوقت الخطبة وموضوعها والالتزام بالزِيِّ الأزهري، بما يعزز انتظام العمل الدعوي والالتزام بالضوابط المنظمة لأداء الخطبة.

كما تابعت الإدارة الأنشطة الدعوية والقرآنية المنفذة بالمساجد، للوقوف على انتظامها ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لها، ومتابعة أداء الأئمة والعاملين، بما يسهم في تعزيز رسالة المسجد والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والمجتمعي.

وشملت أعمال المراجعة والمتابعة كذلك المرور المالي والإداري والانضباطي، للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة للعمل، ورصد الملاحظات وأوجه القصور، وإعداد التقارير بشأنها، ومتابعة إجراءات التصويب والمعالجة.

كما امتدت المتابعة إلى مساجد الجمهورية للوقوف على انتظام العمل بها، ومتابعة الالتزام بالضوابط المنظمة لشئون المساجد، وانتظام أداء الأئمة والعاملين، ومتابعة مستوى الانضباط والنظافة والصيانة، والتأكد من تهيئة المساجد للقيام برسالتها الدعوية على الوجه الأمثل.

وشملت جهود الإدارة بحث وفحص الشكاوى والملاحظات الواردة، والتحقق من مدى صحتها من خلال أعمال المراجعة والمتابعة الميدانية، والوقوف على أسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يثبت منها، ومتابعة أوجه المعالجة والتصويب، بما يسهم في سرعة التعامل مع الملاحظات، وتعزيز الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، ورفع كفاءة الأداء بمختلف مستويات العمل.

كما حرصت الإدارة على متابعة تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة، والتأكد من تلافي الملاحظات السابقة، وتعزيز التكامل بين أعمال المراجعة الداخلية والمتابعة الميدانية، بما يدعم العمل الوقائي، ويسهم في اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها بصورة استباقية.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة للمراجعة الداخلية والحوكمة تستهدف ترسيخ الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء بمختلف المديريات والإدارات الفرعية والمساجد، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل الدعوي والإداري، بما يدعم جهود وزارة الأوقاف في تطوير منظومة العمل وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.



