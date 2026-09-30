قال الإعلامي أسامة كمال، إن البحارة يمثلون جانبًا إنسانيًا كثيرًا ما يغيب عن النقاشات المتعلقة بأمن الملاحة والمضايق البحرية وأزمات الشحن، مؤكدًا أن سلامتهم يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من حسابات التهدئة وحماية الممرات البحرية.

وأضاف في برنامجه «مساء dmc» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن أخبار السفن وأسعار الشحن وتأثير التوترات على التجارة كثيرًا ما تحظى بالاهتمام، بينما يبقى البحارة أنفسهم داخل قلب هذه الأزمات، قائلًا: «كل سفينة عليها بشر، وورا كل واحد منهم بيت وأهل مستنيينه، ورحلة خرج فيها علشان رزقه، وميعاد كان متوقع يرجع فيه».

وأوضح أن البحار الذي يتعرض للخطف أو الحصار نتيجة أزمة أمنية قد يجد نفسه في مواجهة قلق يومي يتعلق بالطعام والمياه والمدة التي يمكن أن تستمر خلالها المؤن، إلى جانب السؤال الأصعب المتعلق بموعد عودته إلى أسرته وإمكانية عودته أصلًا.

وأضاف: «أهله في الناحية التانية مستنيين تليفون، أو حتى رسالة تطمنهم إنه بخير»، مشددًا على أن الحديث هنا يتعلق بالبحارة بصورة عامة، وليس بالبحارة المصريين وحدهم.

وأكد كمال أهمية الدور الذي يؤديه البحارة في حركة الاقتصاد والتجارة العالمية، قائلًا: «الناس دي أبطال المرحلة؛ بشغلهم البضائع بتوصل، والتجارة بتتحرك، واحتياجات الناس بتعدي من ميناء لميناء، وأمانهم لازم يبقى جزء أساسي من حسابات التهدئة وحماية الملاحة».

وأشاد بالجهود المصرية التي انتهت بالإفراج عنهم، قائلًا: «حمد الله على سلامة 8 بحارة مصريين»، وموجهًا التقدير للتحركات التي جرت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، مضيفًا: «مستنيين نشوفهم وسط أهلهم».