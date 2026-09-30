مصطفى محمد يفتتح أهدافه مع قونيا سبور في شباك فلسطين

سجل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أول أهدافه مع فريقه الحالي قونيا سبور التركي، وذلك خلال مواجهة ودية تجمعه بالمنتخب الفلسطيني الرديف.

وخلال المباراة المقامة على ملعب قونيا سبور، وأمام جماهير تركية رفعت أعلام فلسطين ولافتات التضامن مع القضية الفلسطينية، نجح مصطفى محمد في هز الشباك لأول مرة منذ انتقاله لقونيا قادما من نانت الفرنسي.

وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 28 لتصبح النتيجة 2-2، بعدما كان قد تقدم لقونيا سبور مليح إبراهيم أوغلو، وكان محمد صندوقة قد سجل هدفي فلسطين في الدقيقتين 12 و25.

وكان مصطفى محمد قد غاب عن منتخب مصر في بطولة كأس العالم الأخيرة، ومنذ ذلك الحين لم ينضم للمنتخب أيضا، خلال التجمع الأخير لخوض تصفيات أمم أفريقيا.