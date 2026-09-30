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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق نقل لاتهامه بتعريض حياته والآخرين للخطر بعد السير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة " نقل"بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالفيوم معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 18 سبتمبر عقب قيامه بتفريغ حمولة بأحد المصانع بنطاق محافظة الفيوم.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.