وصول ركاب رحلة طائرة فلاي دبي إلى إسرائيل

هبطت طائرة تقل ركاب الرحلة التابعة لشركة "فلاي دبي" والتي تم تحويل مسارها إلى السعودية بعد تقارير عن مواجهة بين الطيار ومساعده، في تل أبيب،بحسب وكالة فرانس برس.

وحطّت الطائرة على مدرج مطار بن جوريون مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، بيانًا جديدًا بشأن الهبوط الاضطراري لرحلة شركة فلاي دبي رقم (FZ1073) اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة المطار في بيان، إن جميع المسافرين على هذه الرحلة قد غادروا إلى وجهتهم النهائية، على متن الطائرة البديلة التي غادرت في تمام الساعة 5:40 مساءً.

وجدد المطار التأكيد على التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة.

وسبق أن كشفت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أمنية، أن السعودية رفضت طلبًا إسرائيليًّا بالسماح لطائراتها بنقل ركاب إسرائيليين من رحلة تابعة لشركة فلاي دبي هبطت اضطراريا في السعودية.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أحد طياري رحلة "فلاي دبي" التي حُوِّل مسارها إلى السعودية الأربعاء، طعن الطيار الآخر وحاول إسقاط الطائرة.

وصرح في رسالة مصورة: «أثناء الرحلة، وبينما كانوا يقتربون من بلادنا، طعن أحد الطيارين زميله وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة بمن فيها»، مشيدا بمن وصفهم بـ«الأبطال» الذين تدخلوا للسيطرة على المهاجم، وأنقذوا أرواحا كثيرة وسمحوا «بتجنب كارثة كبرى».