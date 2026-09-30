الزمالك يتضامن مع ثنائي الجونة وإنبي بعد إصابتهما في حادث سير

يعرب نادي الزمالك عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لكل من أحمد زكي وخالد صديق، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إثر تعرضهما لحادث سير أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة.

ويتمنى نادي الزمالك للاعبين الشفاء العاجل والسلامة، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهما بالشفاء التام والعاجل، وأن تتكلل رحلة علاجهما بالنجاح، وأن يتجاوزا هذه المحنة في أسرع وقت.

وكان الناديان، إنبي والجونة، قد أصدرا بيانا مشتركا أمس الثلاثاء، أكدا فيها تعرض الثنائي لحادث سير، طالبين من الجميع الدعاء للاعبين بعد دخولهما العناية المركزة.