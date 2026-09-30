مطار تبوك: جميع ركاب رحلة فلاي دبي غادروا إلى وجهتهم النهائية على متن طائرة بديلة

قالت إدارة مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي في مدينة تبوك السعودية، إن جميع المسافرين على رحلة شركة فلاي دبي رقم (FZ1073) غادروا إلى وجهتهم النهائية، على متن الطائرة البديلة الساعة 5:40 مساءً.

وجدد المطار في بيان، التأكيد على التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة.

رفض سعودي لهبوط طائرات إسرائيلية

وسبق أن كشفت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أمنية، أن السعودية رفضت طلبًا إسرائيليًّا بالسماح لطائراتها بنقل ركاب إسرائيليين من رحلة تابعة لشركة فلاي دبي هبطت اضطراريا في السعودية.

ماذا قال نتنياهو عن الواقعة؟

في الغضون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أحد طياري رحلة "فلاي دبي" التي حُوِّل مسارها إلى السعودية الأربعاء، طعن الطيار الآخر وحاول إسقاط الطائرة.

وصرح في رسالة مصورة: «أثناء الرحلة، وبينما كانوا يقتربون من بلادنا، طعن أحد الطيارين زميله وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة بمن فيها»، مشيدا بمن وصفهم بـ«الأبطال» الذين تدخلوا للسيطرة على المهاجم، وأنقذوا أرواحا كثيرة وسمحوا «بتجنب كارثة كبرى».

وأضاف أنه تحدث إلى راكب إسرائيلي اقتحم قمرة القيادة عندما بدأت الطائرة تهوي بسرعة كبيرة، واشتبك مع الطيار الذي كان يحاول إسقاط الطائرة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة «فلاي دبي» في طريقها من دبي إلى مطار بن جوريون قرب تل أبيب، صباح الأربعاء، قبل أن تطلق رمزي طوارئ أثناء تحليقها فوق الأجواء الأردنية، وتغيّر مسارها لتهبط في السعودية.