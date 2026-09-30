قال ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إنه إنشاء "حلف مكة الدفاعي"، بين المملكة وتركيا، وباكستان، يأتي انطلاقا من الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي سياق إسهامات المملكة لتعزيز استقرار المنطقة، وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود.

وثمَّن ولي العهد السعودي في الخطاب السنوي، وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة، وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأضاف ولي العهد: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة على التصدي وردع التهديدات بشكل كامل أيا كانت مصادرها، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وأشار إلى أن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون، تؤكد أن الأمن والاستقرار الخليجي كل لا يتجزأ.

وتابع: "نعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي، والسعي إلى التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه".