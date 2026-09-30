شركات السياحة تبدأ فى مخاطبة الفائزين فى القرعة الالكترونية لاستكمال باقى الإجراءات

- إعلان فوز 31 ألف مواطن فى قرعة الحج السياحى من بين أكثر من 145 ألف مواطن تقدموا للقرعة

تبدأ شركات السياحة المنظمة للرحلات الحج السياحى للموسم المقبل خلال الساعات القادمة فى مخاطبة الفائزين فى القرعة الالكترونية للحج السياحى التى أعلنتها منذ قليل وزارة السياحة والاثار لإستكمال باقى الإجراءات وسداد قيمة كامل البرنامج...والتأكيد على ضرورة حصول كل الفائزين على شهادة اللياقة الطبية من المستشفيات المعتمدة حيث إنه لا يمكن للفائزين السفر دون تلك الشهادة.

فيما تبدأ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحى خلال الفترة من 1 وحتى 8 أكتوبر المقبل في إجراء التضامنات فيما بينها في تنفيذ برامج الحج.

وقال وجيه القطان عضو شركات السياحة إن التضامن بين شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج، يعني قيام أكثر من شركة سياحة تنفذ ذات البرنامج سواء (البري أو الاقتصادي طيران أو الـ 5 نجوم) في المشاركة -التضامن- فيما بينها في تنفيذ برنامج الحج، على أن يتم اختيار شركة من بين تلك الشركات لتكون رأس التضامن أي مسئولة عن الشركات والتعاقدات والخدمات التي يتمّ تقديمها للحجاج الموجودين داخل هذا التضامن.

وأضاف أن أقل عدد من للحجاج داخل التضامن الواحد هو 45 حاجا، موضحا أن التضامن لن يٌقبل إلا بعد رفع الشركة بيانات وجوازات سفر الحجاج على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وتؤكد الوزارة ضرورة تواصل المواطنين الفائزين مع شركات السياحة لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة برنامج الحج خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، وفقاً للضوابط المُقررة، مع الالتزام بالمستوى ووسيلة السفر اللذين أُجريت عليهما القرعة، والاحتفاظ بالعقود وإيصالات السداد المُوضح بها مستوى البرنامج والخدمات المتفق عليها، بما يحفظ حقوقهم.

ويُمثل إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحى انطلاق مرحلة استكمال التعاقدات والاستعداد لتنفيذ برامج الحج السياحي، وفيما يتعلق بالمواعيد التنفيذية للموسم، يبدأ تسجيل الكيانات (التضامنات) بين الشركات اعتباراً من أول أكتوبر وحتى 8 أكتوبر 2026، وتبدأ إجراءات التعاقد على الباقات الشاملة للحج ومعاينة سكن الحجاج في 25 نوفمبر 2026، على أن تنتهي الشركات من توثيق عقود السكن ومعاينته والتعاقد على الباقات في موعد أقصاه 8 يناير 2027.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار بشركات السياحة الالتزام بالمواعيد المُحددة واستيفاء متطلبات التنفيذ، بما يُسهم في انتظام الاستعدادات للموسم وضمان تقديم الخدمات المُتعاقد عليها.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار فوز نحو 31 ألف مواطن تقدموا للقرعة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي للموسم المقبل 1448هـ / 2027م من بين 145 ألفاً و530 مواطناً إجمالى المتقدمين هذا العام مقابل 114 ألفاً و604 مواطنين في الموسم الماضي، بزيادة قدرها 30 ألفاً و926 مواطناً وبنسبة بلغت نحو 27%.

وأكدت الوزارة، تخصيص النسبة الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري، اللذين يستحوذان معا على نحو 68% من إجمالي التأشيرات المدرجة بجدول الضوابط، بواقع 18 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي طيران، و3000 تأشيرة للمستوى البري، إلى جانب تخصيص 4300 تأشيرة لمستوى السياحي (مخيمات أ،ب)، و3500 تأشيرة لمستوى السياحي (مخيمات ج)، و2000 تأشيرة لمستوى السياحي أبراج.

وأوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا الموسم بلغ 145 ألفاً و530 مواطناً، مقابل 114 ألفاً و604 مواطنين في الموسم الماضي، بزيادة قدرها 30 ألفاً و926 مواطناً وبنسبة بلغت نحو 27%، مؤكدة أن جميع المتقدمين لقرعة الحج السياحي لم يسبق لهم التقدم لأي جهة أخرى من الجهات المنظمة للحج في مصر وذلك وفقاً لضوابط اللجنة الوزارية للحج في هذا الشأن.

وأكدت أن هذه الزيادة الغير مسبوقة تعكس تنامي ثقة المواطنين في منظومة الحج السياحي، وما توفره من برامج متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الراغبين في أداء الفريضة، مشيرة إلى أن هذا الإقبال يضع على عاتق الوزارة وشركات السياحة مسئولية مواصلة الارتقاء وتطوير جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، والالتزام الكامل بالبرامج المُتعاقد عليها، بما يحفظ حقوق الحجاج ويضمن تقديم الخدمات بالمستويات والمواصفات المُقررة.

وأشارت إلى أن برامج الحج السياحي هذا الموسم توفر خيارات متنوعة أمام المواطنين، تشمل مستويات (اقتصادي طيران)، و(بري)، و(سياحي مخيمات أ ، ب)، و(سياحي مخيمات ج)، و(سياحي أبراج)، لافتة إلى أن المتقدمين توزعوا بواقع 100 ألف و20 مواطناً للمستوى الاقتصادي طيران بنسبة 68.73% من إجمالي المتقدمين، و25 ألفاً و900 مواطن للمستوى البري بنسبة17.8%، و9 الالاف و677 مواطناً لمستوى السياحي (مخيمات أ،ب) بنسبة 6.6 %، و5 الالاف و602 مواطن لمستوى السياحي (مخيمات ج) بنسبة 3.8 %، و4 آلاف و331 مواطناً لمستوى السياحي أبراج بنسبة 2.98%.

وأشارت إلى تخصيص النسبة الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري، اللذين يستحوذان معا على نحو 68% من إجمالي التأشيرات المدرجة بجدول الضوابط، بواقع 18 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي طيران، و3000 تأشيرة للمستوى البري، إلى جانب تخصيص 4300 تأشيرة لمستوى السياحي (مخيمات أ،ب)، و3500 تأشيرة لمستوى السياحي (مخيمات ج)، و2000 تأشيرة لمستوى السياحي أبراج.

وأكدت أن ضوابط الحج لهذا الموسم تتضمن منظومة لتقييم الأداء وجودة البيانات، تخصص 50% من التقييم لأداء شركة السياحة، و30% لأداء مشرفيها، و20% لتقييم الحجاج للخدمات المقدمة لهم، لتصبح آراؤهم وتجربتهم الفعلية جزءاً من قياس جودة التنفيذ، إلى جانب الالتزام بالمواعيد ودقة البيانات ومطابقة الخدمات للبرنامج.



