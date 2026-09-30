ماكرون: انضمام بريطانيا مجددا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون قرارا صائبا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، ‌إنه حال قررت بريطانيا العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون "نبأ رائعا" و"قرارا صائبا".

وجاءت ⁠تصريحات ماكرون، التي أدلى بها في مدريد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيث، بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني، ⁠آندي بيرنام، إنه يتعين على لندن دراسة الخيارات المتاحة لعلاقتها المستقبلية ⁠مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العودة إلى ⁠التكتل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

كما قال سانتشيث، إن "إسبانيا سترحب بعودة بريطانيا ⁠إلى الاتحاد الأوروبي بحفاوة كبيرة".

وذكر بيرنام، الذي حل محل كير ستارمر في ⁠يوليو، في السابق أنه يود أن تنضم بريطانيا مجددا إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته.

وعبر عن رأيه بأن بريطانيا لا تستطيع تحمل استمرار الضبابية بشأن ⁠هذه القضية لعشر سنوات أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "أنا واضح جدا، وسأقول هذا بصراحة: لقد تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أضرار أكثر مما جلب من فوائد... لذا فإن السؤال هو: ماذا نفعل تجاه ذلك الأمر؟".

وصوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، منهية بذلك عضوية استمرت أكثر من 40 عاما ولتبدأ أزمات سياسية مستمرة منذ سنوات، إذ واجهت الحكومات المتعاقبة التبعات الاقتصادية والدبلوماسية لذلك التصويت.