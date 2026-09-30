إصابة العشرات خلال احتجاجات على نقص الموارد بالمدارس في فرنسا

صرح وزير التعليم الفرنسي، إدوار جيفريه، اليوم الأربعاء، بأن العشرات أصيبوا منذ اندلاع موجة من المظاهرات الطلابية للاحتجاج على البنية التحتية المتهالكة في مدارس والموارد غير الكافية ‌وصعوبة الاختبارات.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون صفوفا من رجال الشرطة الفرنسية في مدينة ليون وطلابا يقفون خارج مدارسهم في مدينة ليل وكذلك في سان دوني إلى الشمال من باريس. وأضرم محتجون النار في صناديق قمامة ومواد أخرى في ليل وليون، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال جيفريه لإذاعة "آر تي إل" "منذ اندلاع هذه المظاهرات، ⁠أصيب 76 شخصا من الطلاب والموظفين".

وأصبحت الاحتجاجات وعمليات الإغلاق، التي بدأت الأسبوع الماضي وتزامنت أمس الثلاثاء مع إضراب أوسع نطاقا في القطاع العام، بؤرة توتر سياسي في لحظة حساسة تمر بها فرنسا.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة الفرنسية غدا عن ميزانية البلاد لعام 2027، والتي من المتوقع أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.

وشارك سياسيون من حزب فرنسا الأبية في المظاهرات، وندد مسؤولون ‌وسياسيون ⁠من خارج هذا التيار بالحزب بسبب خطابه الذي قالوا إنه يؤجج غضب الطلاب.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، لإذاعة "بي إف إم" بأن السلطات اعتقلت أمس الثلاثاء نحو 440 شخصا، معظمهم من القصر، فيما يتعلق بالاحتجاجات. وأشار أيضا إلى حدوث سبع وقائع ⁠أقدم خلالها أشخاص على رش حمض الهيدروكلوريك على أفراد من قوات الأمن.

وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن إنفاق فرنسا على التعليم الابتدائي والثانوي في منتصف ⁠النطاق بين الدول الأعضاء، مضيفة أنه ارتفع في الفترة بين عامي 2015 و2022، لكن نصيبه من الميزانية انخفض قليلا.