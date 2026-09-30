حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، من تفاقم أزمة المأوى في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن نحو 162 ألف خيمة من أصل 270 ألف خيمة للنازحين أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام، بما يمثل نحو 60% من إجمالي الخيام.



وقال الثوابتة، في تصريح لوكالة «صفا»، إن ما يزيد عن 1.5 مليون نازح يعيشون في قطاع غزة، تتركز أعداد كبيرة منهم في مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، ولا سيما منطقة المواصي غربي خان يونس ورفح، التي تئوي أكثر من نصف مليون نازح، وفق تقديراته.



وأضاف أن تدهور أوضاع النازحين يتزامن مع نقص حاد في الغذاء والمياه، إلى جانب تدمير شبكات الصرف الصحي وانهيار البنية التحتية، ما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية مع هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء.



وحذر الثوابتة من تداعيات الظروف الجوية على النازحين الذين يعيشون في خيام متهالكة، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لتوفير المأوى والاحتياجات الإنسانية الأساسية والحيلولة دون تفاقم الأزمة.



ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر إن اقتراب فصل الشتاء يفاقم الأعباء الاقتصادية على الأسر النازحة في قطاع غزة، في ظل تراجع قدرتها الشرائية وغياب مصادر الدخل المنتظمة، مشيرًا إلى أن تأمين مأوى يحمي من الأمطار والبرد أصبح كلفة إضافية تعجز كثير من العائلات عن تحملها.



وحسبما نقلت وكالة «شهاب»، أوضح أبو قمر أن أسعار مستلزمات الإيواء ارتفعت بشكل ملحوظ، إذ زاد سعر الشادر من نحو 130 إلى 170 شيكلًا، فيما تصل الأنواع الأكبر إلى نحو 230 شيكلًا، بينما ارتفع سعر الخيمة من 1300 إلى 1700 شيكل.



وأضاف أن الأسر غير القادرة على شراء خيام جديدة تلجأ إلى ترميم الخيام القديمة، ما يفرض عليها نفقات متكررة تشمل الأخشاب والشوادر والأسياخ والمسامير وأسلاك الربط. وارتفع سعر متر سلك الربط، على سبيل المثال، من شيكل واحد إلى 4 شواكل، بينما يبلغ سعر متر خشب «المشطاح» نحو 10 شواكل، والمسمار نحو شيكل، ومتر أسياخ البناء نحو 5 شواكل.



وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يحتاج نحو 1.98 مليون شخص، أي 94% من سكان قطاع غزة، إلى مساعدات في مجال الإيواء والمواد غير الغذائية، فيما يواجه نحو 58% من السكان احتياجات إيواء حرجة أو كارثية.



وأكد أبو قمر أن الظروف الشتوية المقبلة ستزيد الضغط الاقتصادي على الأسر النازحة، التي تضطر في كثير من الحالات إلى إنفاق مواردها المحدودة على ترميم خيام متهالكة بدلًا من توجيهها إلى احتياجاتها الأساسية.