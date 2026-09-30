استهداف ناقلتي نفط وغاز مسال أثناء عبورهما مضيق هرمز

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، تعرض ناقلتي نفط وغاز مسال لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما في مضيق هرمز الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تلقت "تقريراً متأخراً عن تعرّض ناقلة نفط خام لضربة بقذيفة مجهولة في مضيق هرمز".

وأضافت أن "مصدراً موثوقاً أفاد بأن الناقلة أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة مجهولة".

ودعت السفن إلى توخي الحذر في أثناء العبور منه، وإبلاغها فوراً عن أي نشاط مشبوه.

وفي بيان منفصل أعلنت الهيئة تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.

وقالت في تحذير ملاحي إنها تلقت "بلاغا متأخرا عن حادث وقع داخل مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن الحادث وقع الثلاثاء 29 سبتمبر.

وأضافت أن "مصدرا موثوقا أفاد بأن ناقلة للغاز الطبيعي المسال أصيبت بمقذوف مجهول".

ولم تقدم معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو وقوع إصابات، كما لم تحدد مصدر المقذوف.

وصنفت الهيئة الحادث في تحذيرها على أنه "هجوم"، ودعت السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ولم تتطرق الهيئة إلى وجهة الناقلتين ولا حمولتهما أو الجهة المالكة لهما والعلم الذي ترفعانه.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجمات التي تأتي في ظل توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الأحد، اعتراض 19 سفينة حاولت خلال يومين عبور المضيق خارج المسار الملاحي المحدد من قبل طهران.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز بنود التفاوض بين طهران وواشنطن، ويدعي الطرفان سيطرتهما عليه ويتمسكان بمواقف متباينة بشأن إدارة حركة الملاحة فيه.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

وردت طهران بتنفيذ هجمات ضد ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.