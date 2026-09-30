مصدر أمني: إلغاء تقديم الطفاية وشنطة الإسعافات عند الترخيص لا يمنع شرط تواجدها بالسيارة

قال مصدر أمني إن إلغاء تقديم معدات السلامة والطوارئ (الطفاية وشنطة الإسعافات والعاكس) عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات ضمن منظومة الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم، لا من يمنع شرط تواجدها أثناء السير بالسيارة.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن تواجد معدات السلامة منصوص عليه في قانون المرور للحفاظ على حياة قائد السيارة والمواطنين في حالة حدوث أي طارئ أثناء قيادته.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لتيسير استخراج وتجديد تراخيص السيارات من وحدات المرور، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الداخلية أن التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة سيبدأ اعتبارًا من غدا الخميس بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، على أن يقوم المواطن بسداد قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الإرشادية، وفقًا لنوع الرخصة، داخل وحدات المرور بنظام التحصيل الإلكتروني.

وتضمنت الإجراءات عدم سداد أي مبالغ مالية أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى، عدا المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور، وكذلك إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، وهي طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء، عند إصدار أو تجديد التراخيص.

وكشف مصدر أمني لـ"الشروق" تفاصيل الإجراءات الجديدة، موضحًا أن تطبيقها من شأنه خفض قيمة إصدار وتجديد عدد من التراخيص، لتصل قيمة إصدار وتجديد رخص القيادة إلى متوسط 500 جنيه حسب نوع الرخصة، فيما تتراوح تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بين 400 و600 جنيه حسب نوع السيارة.

وأضاف المصدر أن التعديلات الجديدة تتضمن خفض تكلفة تراخيص قيادة الدراجة الآلية الخفيفة إلى 500 جنيه، بدلًا من 700 جنيه، وكذلك خفض قيمة تراخيص تسيير الدراجة الآلية الخفيفة إلى 500 جنيه، بدلًا من 750 جنيهًا.

وأوضح أن البند الخاص بإلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، يرتبط بتواجدها في السيارة وصلاحيتها، مع عدم إلزام المواطن بشرائها مع كل تجديد.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، والعمل على خفض تكاليف الخدمات المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد تكاليف تراخيص السيارات، إلى جانب التشديد على حسن معاملة المواطنين.

وقال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول مع رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين، وعدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه بعض الملاحظات على منظومة المرور، وقد انتهت الوزارة من وضع الرؤية المتكاملة لهذا الملف تتضمن ترشيد وتخفيض النفقات على المواطنين وتطبيق منظومة الشباك الواحد على المعاملات المالية، وكانت بانتظار تصديق الرئيس على إطلاقها.